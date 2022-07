"To sprawa wielkiego żalu, że nasi koledzy i przyjaciele na Ukrainie nie są w stanie zorganizować Konkursu Piosenki Eurowizji w 2023 roku. Bycie poproszonym o zorganizowanie największego i najbardziej złożonego konkursu muzycznego na świecie to wielki przywilej. BBC jest zaangażowane w to, aby wydarzenie było prawdziwym odzwierciedleniem ukraińskiej kultury obok pokazania różnorodności brytyjskiej muzyki i kreatywności. BBC rozpocznie teraz proces poszukiwania Miasta Gospodarza, które będzie z nami współpracować przy dostarczaniu jednego z najbardziej ekscytujących wydarzeń, które zawitają do Wielkiej Brytanii w 2023 roku" - czytamy w oświadczeniu dyrektora generalnego BBC Tima Davie zamieszczonym na Twitterze.

Kalush Orchestra zwycięzcą Eurowizji 2022

EBU 17 czerwca poinformowała, że z przyczyn bezpieczeństwa Konkurs Piosenki Eurowizji w 2023 roku nie odbędzie się na Ukrainie i zapowiedziała, że rozpocznie rozmowy z BBC, jako publicznym nadawcą w Wielkiej Brytanii na temat ewentualnego podjęcia się roli gospodarza konkursu w 2023 roku.

Ukraiński minister kultury Ołeksandr Tkaczenko oświadczył wówczas, że Kijów nie zgadza się z tą decyzja i zapowiedział, że Ukraina będzie żądać jej cofnięcia.

W tym roku konkurs wygrał zespół z Ukrainy Kalush Orchestra. Zgodnie z zasadami zwycięski kraj jest gospodarzem imprezy w następnym roku, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, w tym zapewnienia opłacalności organizacji imprezy i bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych stron, w tym publiczności.