„Live From The Summit, Houston, TX, 1977” pochodzi bezpośrednio z oryginalnej 2-calowej analogowej kasety wideo, co zapewnia najlepszą możliwą jakość i zawiera materiał filmowy nagrany w ciągu dwóch letnich nocy na The Summit w Houston 24 i 25 czerwca 1977 roku.

Następnie 5 sierpnia ukaże się „Live From The Capital Centre, Landover, MD, 1989” nakręcony w stanie Maryland 17 grudnia 1989 roku. Aerosmith zakończyli lata 80. w szczytowej formie dynamicznym show w Capital Centre.

„Live From The Coca-Cola Star Lake Amphitheatre, Pittsburgh, PA, 1993” (premiera 12 sierpnia) podkreśli siłę Aerosmith w latach 90., kiedy to 2 lipca 1993 roku dali energetyczny set w Coca-Cola Star Amphitheater.

19 sierpnia pojawi się „Live From Comerica Park, Detroit, MI, 2003” nagrany w Michigan 7 września 2003 roku podczas ich trasy „Rocksimus Maximus Tour”.

„Live From Arena Ciudad de Mexico, Mexico City, 2016” (premiera 26 sierpnia) został uchwycony w Arena Ciudad de Mexico w Meksyku 27 października 2016 roku. Występ został wzbogacony o odkrycie oryginalnych wielośladów, które zostały dodane i zmiksowane przez wieloletniego inżyniera dźwięku Aerosmith, Johna Shipa.