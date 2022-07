W klipie wyreżyserowanym przez child., Malone wciela się w rolę malarza, który pracuje w studiu wytapetowanym we wzór „Kwitnącego migdałowca” Van Gogha. Doja Cat pojawia się na łące, przyodziana wyłącznie w kwiaty w strategicznych miejscach. Dwójka artystów otoczona jest zakochanymi parami. Love is in the air! „Idźmy dalej z pasją, pożądaniem i miłością” – słyszymy na końcu klipu apel w języku francuskim.

„I Like You (A Happier Song)” to trzeci singiel promujący czwarty album studyjny Post Malone’a, „Twelve Carat Toothache”. Na krążku znalazł się imponujący zestaw gości – poza Doją Cat słyszymy tam również takie gwiazdy jak Gunna, Fleet Foxes, The Kid Laroi, The Weeknd czy Roddy Ricch. Ten ostatni wyruszy we wspólną trasę z Postym jako support.

– Tworzę muzykę od wielu, wielu lat i gdzieś w środku marzę po prostu o tym, by zrelaksować się oraz cieszyć się prostymi rzeczami. Być znowu trochę jak dzieciak. Nie mieć obowiązków, bo wszystko jest już ogarnięte: twoje dzieci, rodzina, każdy ma wszystko, czego potrzebuje i nie musisz się o nic martwić, więc możesz po prostu grać w gry i bawić się na świeżym powietrzu – powiedział Post Malone w wywiadzie dla „Billboard”.