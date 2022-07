Wśród czołowych pretendentów do nagrody są również Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift i The Weeknd. W tegorocznej edycji nie zabraknie również debiutantów, a wśród nich Baby Keem, GAYLE, Kacey Musgraves i Måneskin. Gala Video Music Awards 2022 będzie transmitowana na żywo z Prudential Center w New Jersey w ponad 170 krajach na całym świecie.

Reklama

MTV ogłosiło dzisiaj długo wyczekiwane nominacje do Video Music Awards 2022 – nagrody dla artystów, których twórczość i wkład w kulturę w ciągu ostatniego roku odmieniły przemysł muzyczny i zainicjowały globalny dialog. Jack Harlow, Kendrick Lamar i Lil Nas X prowadzą pod względem liczby nominacji (mają ich po 7), tuż za nimi plasują się Doja Cat i Harry Styles (po 6) oraz Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift i The Weeknd (po 5).

Na antenie MTV Polska emisja rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek 29 sierpnia o godzinie 2:00.