Założony w 1968 roku zespół Alice'a Coopera miał własną wizję hard rocka. W ciągu pięciu lat grupa wydała siedem albumów studyjnych, wśród nich przełomowy „School's Out” (w tym hit Top 10 o tym samym tytule) i „Billion Dollar Babies” (1973), który znalazł się na pierwszym miejscu listy sprzedaży płyt w USA. W 1974 roku zespół wspiął się na szczyt... a potem się rozpadł.

40 lat później, w październiku 2015 roku, właściciel sklepu muzycznego i jednocześnie wielki fan Alice'a Coopera, Chris Penn, namówił muzyków by w oryginalnym składzie zagrali w jego sklepie - Good Records w Dallas, w Teksasie. Zespół w składzie: Alice Cooper, Michael Bruce (gitara), Dennis Dunaway (bas) i Neal Smith (perkusja) połączył siły z grającym w tym czasie z Cooperem gitarzystą Ryanem Roxiem. Zgromadzona publiczność spodziewała się uczestniczyć w spotkaniu autorskim Dennisa Dunawaya promującym jego książkę „Snakes! Guillotines! Electric Chairs!”.

Koncert, podczas którego zabrzmiały klasyki wszech czasów, jak „No More Mr. Nice Guy”, „I’m Eighteen” i „School’s Out”, ukaże się po raz pierwszy 30 września 2022 roku. Całe wydarzenie zostało sfilmowane. Film dokumentalny „Live From The Astroturf, Alice Cooper”, wyreżyserowany przez Stevena Gaddisa, został bardzo ciepło przyjęty na festiwalach filmowych na całym świecie zarówno przez fanów muzyki, jak i dziennikarzy. Dokument zdobył wiele nagród. Album „Live From The Astroturf” będzie dostępny jako winyl w kolorze brzoskwiniowym w zestawie z DVD, niebieski winyl z DVD i CD w zestawie z Blu-Rayem.