Album został wyprodukowany przez Larry’ego Kleina, który prezentuje oszałamiające interpretacje utworów legendarnego poety i wokalisty – Leonarda Cohena, zarejestrowane przez niezwykłą grupę wokalistów: Norah Jones, Petera Gabriela, Gregory’ego Portera, Sarah McLachlan, Lucianę Souzę, Jamesa Taylora, Iggy’ego Popa, Mavis Staples, Davida Graya i Nathaniela Rateliffa. Posłuchaj wysublimowanej wersji utworu „Coming Back to You”, dostępnej w serwisach cyfrowych.

Reklama

– Leonard Cohen był moim przyjacielem od 1982 roku, a w ciągu ostatnich 15 lat swojego życia stał się bliskim przyjacielem – mówi Klein. – Był prawdopodobnie najmądrzejszym i najzabawniejszym przyjacielem, jakiego miałem i kimś, kogo bardzo lubiłem pod każdym względem. Po jego śmierci często uczestniczyłem w wykonaniach jego piosenek przez innych artystów z którymi pracowałem. Jednym z powodów jest oczywiście to, że te piosenki są tak dobre – w pewnym sensie Leonard jest najlepszym autorem piosenek popowych w historii – ale innym powodem była ciągła obecność jego muzyki wokół mnie.

Tak więc, Klein postanowił stworzyć album z utworami Cohena, zapraszając do współpracy wokalistów reprezentujących różne stylistyki oraz wyjątkowy zespół muzyków jazzowych lub – jak to ujął – „grupę artystów tworzących w niezwykle kreatywny sposób język dźwiękowy współczesnego jazzu”: gitarzystę Billa Frisella, saksofonistę Immanuela Wilkinsa, pianistę Kevina Haysa, basistę Scotta Colleya i perkusistę Nate’a Smitha, z dodatkowym udziałem Grega Leisza na pedal steel guitar i Larry’ego Goldingsa na organach.

– Kiedy Larry Klein zaprosił mnie do udziału w nagraniu albumu w hołdzie Leonardowi Cohenowi, natychmiast się zgodziłem – mówi James Taylor. – Zarówno dlatego, że Larry jest świetnym producentem doskonałych nagrań i dobrym przyjacielem, a także dlatego, że, jak prawie wszyscy w moim pokoleniu, szanuję Leonarda Cohena. Gdy tylko zacząłem szukać własnych muzycznych preferencji, piosenki Cohena znalazły się wśród moich nielicznych ulubionych i miały duży wpływ na mój rozwój, jako autora piosenek.

Reklama

„Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen” – lista repertuarowa albumu:

1. Steer Your Way - Norah Jones

2. Here It Is - Peter Gabriel

3. Suzanne - Gregory Porter

4. Hallelujah - Sarah McLachlan

5. Avalanche - Immanuel Wilkins

6. Hey, That’s No Way to Say Goodbye - Luciana Souza

7. Coming Back to You - James Taylor

8. You Want It Darker - Iggy Pop

9. If It Be Your Will - Mavis Staples

10. Seems So Long Ago, Nancy - David Gray

11. Famous Blue Raincoat - Nathaniel Rateliff

12. Bird on The Wire - Bill Frisell