Jak podkreślają artyści: tytułowa „Nibylandia” to miejsce, gdzie moglibyśmy poczuć się bezpiecznie, ukoić ból i pokonać zmartwienia.

Nasz świat bardzo się zmienił, a my staliśmy się jeszcze bardziej samotni i rozdarci. Szukamy bliskości, miłości, spokoju i zaufania. To wartości uniwersalne stają się teraz najważniejsze. Mamy nadzieję, że tym utworem skłonimy słuchaczy do refleksji, która towarzyszy także nam - Nie powinniśmy walczyć ze sobą tylko nawiązywać dialog, w naszej opinii to droga do pokoju, wolności i miłości. Utwór dedykujemy nam wszystkim zagubionym we współczesnej rzeczywistości.

Do udziału w teledysku zespół zaprosił m.in. Julię Sobczyńską, finalistkę ostatniej edycji programu Top Model razem z partnerką. Reżyserem klipu jest Pascal Pawliszewski- twórca ostatniego teledysku Blue Cafe Reflection (ponad 23 mln odsłon na You Tube).