Set będzie zawierał „Get Lucky” (2009), „Privateering” (2012), „Tracker” (2015) i jego ostatni album „Down The Road Wherever” (2018), kolekcję studyjnych stron B i bonusowych utworów oraz dwa wcześniej niepublikowane utwory – „Back In The Day” i „Precious Voice From Heaven”. Jakość dźwięku była nadzorowana przez Boba Ludwiga w Gateway Mastering, podczas gdy winyl został wyprodukowany przez Berniego Grundmana.

Mark Knopfler, wokalista, autor tekstów, producent muzyczny i kompozytor, często wymieniany jako jeden z największych gitarzystów wszech czasów, należy do najbardziej utytułowanych muzyków z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy zyskał rozgłos w latach 80. jako lider Dire Straits („Sultans of Swing”, „Money For Nothing”, „Romeo And Juliet”, „Walk Of Life”). Po ostatniej trasie koncertowej Dire Straits, w 1992 roku, Mark rozpoczął karierę solową. W następnych latach wydał dziewięć albumów i grał wyprzedane trasy ze swoim zespołem, zachwycając publiczność, gdziekolwiek się udał. Na przestrzeni lat Mark napisał muzykę do kilku filmów, w tym „Biznesmen i gwiazdy”, „Cal”, „Narzeczona dla księcia”, „Piekielny Brooklyn” czy „Fakty i akty”. Ponadto grał i nagrywał z wieloma artystami, w tym z Bobem Dylanem, Van Morrisonem, Tiną Turner, Randym Newmanem i nieżyjącym już Chetem Atkinsem.