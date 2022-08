Rok po premierze albumu „Solar Power”, Lorde opublikowała ostatni teledysk promujący dzieło. Klip powstał do utworu „Oceanic Feeling”, który wieńczy tracklistę. W wideo nie mogło zabraknąć bezkresnego oceanu. Gościnnie u boku artystki pojawia się jej młodszy brat Angelo.

Lorde przy okazji premiery klipu, napisała parę zdań do fanów w newsletterze:

W klipie widzicie prawdziwą mnie albo tę osobę, którą chcę być – otwartą, zrelaksowaną, z ciałem pochlapanym wodą, zwracającą się bezpośrednio do was, niemającą niczego do ukrycia czy do udowodnienia, tak po prostu. Osoba obok mnie to moja druga połówka i najlepszy przyjaciel, mój brat Angelo. Urodził się pięć lat po mnie, ale w ten sam dzień. Zawsze mieliśmy silną więź. Wiedziałam, że gdy zaangażuję go do teledysku, będę mogła pokazać w klipie prawdziwą siebie. Nie potrafię udawać kogoś, kim nie jestem, gdy ten dzieciak jest w pobliżu.