To, co zrobiła, było naprawdę niesamowite - mówi Simon Cowell o występie Sary James na początku specjalnego wydania programu "America's Got Talent". Jestem bardzo wzruszony, bo wiem, ile to dla ciebie znaczy. Wybór utworu był po prostu genialny. Sprawiłaś, że piosenka brzmiała, jakby była twoja. Zrobiłaś to! - mówił słynny juror, zwracając się już bezpośrednio do wokalistki. Z kolei Howie Mandel stwierdził, że Sara "już jest supergwiazdą".

Decyzję jury widownia nagrodziła gromkimi oklaskami. W finale Polka zmierzy się z francuskim iluzjonistą Nicolasem Ribsem.

Sara James ma dopiero 14 lat. Wcześniej wygrała 4. edycję The Voice Kids oraz zajęła 2. miejsce na Eurowizji dla Dzieci. W USA zrobiło się o polskiej wokalistce głośno po tym, jak w ćwierćfinale "America's Got Talent" otrzymała złoty przycisk.