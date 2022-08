Cecil Spence, Albert "Apple" Craig i Lascelle "Whiss" Bulgin założyli zespół w latach 70. po tym, gdy jako dzieci poznali się w szpitalu lecząc wywołaną wirusem polio chorobę Heinego-Medina.

Zespół zyskał sławę w latach 80. gdy muzycy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Spence był pierwszym wokalistą w najbardziej znanych utworach grupy jak "Same Song" czy "Strength of my Life".