"Tribute to Krzysztof Krawczyk. Urbański Orkiestra i Goście" to muzyczny hołd dla niekwestionowanej Ikony polskiej sceny muzycznej i popkultury – Krzysztofa Krawczyka. Na półki sklepowe i do serwisów streamingowych trafi już 30 września.

Płyta jest zapisem wybranych utworów wykonanych podczas tegorocznej letniej trasy Męskiego Grania, na której pojawił się prezentowany w Katowicach, Wrocławiu i Żywcu wyjątkowy program muzyczny „Tribute to Krzysztof Krawczyk. Urbański Orkiestra i Goście". Seria koncertów była ogromnym sukcesem, dowodem na to, że prawdziwe przeboje i charyzma Krawczyka nadal inspirują młode pokolenie artystów a publiczność tęskni za Krawczykiem. Tysiące widzów na koncertach wspólnie z artystami na scenie śpiewało znane wszystkim słowa takich piosenek jak „Chciałem być", „Mój Przyjacielu", „Bo jesteś Ty" czy „Parostatek". Reklama Podczas koncertów Męskiego Grania wystąpili: Maciej Maleńczuk, Artur Rojek, Błażej Król i Natalia Szroeder, Kacperczyk, Smolik, Piotr Zioła, Grubson, IGO, Miuosh, Skubas i Natalia Grosiak, WaluśKraksaKryzys, Maciej Musiałowski, Jarecki, Baasch, Marcelina oraz Jucho. Na płycie znajdzie się większość z tych wykonań takich artystów jak Igo, Błażej Król, Natalia Szroeder, Artur Rojek, Maciej Maleńczuk, Grubson, Piotr Zioła, Baasch, Jucho, Miuosh, Marcelina, WaluśKraksaKryzys, Jarecki. Ten album to wyjątkowy powrót do kultowego repertuaru legendarnego artysty, który w nowej odsłonie wydobywa z niego jego uniwersalny wydźwięk i przesłanie.