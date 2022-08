Alex na temat pierwszego singla:

"Zaczęliśmy od pomysłu, aby spróbować napisać piosenkę, która mogłaby zamknąć koncert. Stąd wzięła się melodia otwierająca 'There'd Better Be A Mirrorball'. Jest coś w blasku lustrzanej kuli, który jest synonimem końca nocy".

Siódma płyta studyjna zespołu zatytułowana „The Car" zawiera dziesięć nowych utworów napisanych przez Alexa Turnera (który także aranżował sekcję intr. smyczkowych), wyprodukowanych przez Jamesa Forda i nagranych w Butley Priory - 14-wiecznym klasztorze położonym na wybrzeżu Suffolk, RAK Studios w Londynie i La Frette w Paryżu.

Po „Tranquility Base Hotel + Casino" z 2018 roku, „The Car" ukazuje Arctic Monkeys biegnących dziko w nowym i wspaniałym muzycznym krajobrazie, zawierając jedne z najlepszych i najbogatszych i popisów wokalnych w karierze Alexa Turnera.

„The Car" tracklista:

1.There'd Better Be A Mirrorball

2.I Ain't Quite Where I Think I Am

3.Sculptures Of Anything Goes

4.Jet Skis On The Moat

5.Body Paint

6.The Car

7.Big Ideas

8.Hello You

9.Mr Schwartz

10.Perfect Sense