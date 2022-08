„Take My Head” to drugi studyjny album Archive oryginalnie wydany w 1999 roku. Nad materiałem Danny Griffiths i Darius Keeler pracowali z wokalistką Suzanne Wooder i grającym na instrumentach perkusyjnych Mattem Martinem. Muzycznie mamy tu mieszankę popu i symfonicznego trip hopu. Otwierający płytę „You Make Me Feel” pomógł zespołowi zaistnieć na międzynarodowej scenie, a wyróżniające się w zestawie utwory „Brother” i „The Pain Gets Worse” w połączeniu z melodyjnym „Cloud In The Sky” tworzą piękną kontynuację świetnie przyjętego przez krytyków debiutu „Londinium”.

Reedycja „Take My Head” przygotowana została na 180-gramowym winylu.