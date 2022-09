Najnowszy album legendy thrash metalu Megadeth został wyprodukowany przez Dave’a Mustaine’a i Chrisa Rakestrawa.

Reklama

Płyta została nagrana w domowym studiu Mustaine’a w Nashville, z gitarzystą Kiko Loureiro oraz perkusistą Dirkiem Verbeurenem. Basista Steve DiGiorgio zasilił tymczasowo szeregi zespołu, by nagrać album, natomiast na trasę do składu na stałe powrócił James LoMenzo.

– Po raz pierwszy od długiegio czasu, wszystko czego potrzebowaliśmy od tej płyty, jest na swoim miejscu. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy będą mogli ją usłyszeć! – mówi Dave Mustaine.

Na „The Sick, The Dying… And The Dead!” usłyszymy jedne z najmocniejszych kompozycji Mustaine’a od lat. Kompozytorsko wspiera go cały zespół. Nowy album skupia w sobie wszystko, co wyróżnia Megadeth. Od ukłonu do przeszłości w postaci „Night Stalkers” (z gościnnym udziałem ikony, Ice-T) czy pierwszego singla „We’ll Be Back”, przez średnie tempo i melodyczność „Soldier On!”, aż po niezwykle osobisty utwór tytułowy ze swoimi ekscytującymi zwrotami akcji.