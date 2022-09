Wywiad wideo

Reklama

Wywiad audio

Baasch – początki twórczości

Reklama

– Mało grzebię w przeszłości, staram się patrzeć w przód ale przy okazji wydania winyla, na którym jest moja epka sprzed 10 lat, sprawdziłem twarde dyski w poszukiwaniu jakiś nagrań, które powstały wtedy, a nie zostały wydane. Jeden z takich utworów jest też dołączony do tego winyla. Z dużą przyjemnością tego słuchałem. Miałem wrażenie jakbym sam zajrzał sobie do głowy, samemu sobie sprzed 10 lat. Przypomniałem sobie jak myślałem o produkcji, jakie miałem sposoby, patenty, co było dla mnie ważne jako producenta muzycznego. To było fajne doświadczenie, bo z taką świeżością i dużą sympatią spojrzałem na siebie sprzed 10 lat – mówi Baasch.

Baasch – elektronika plus

– To co mnie odróżnia od elektroniki klasycznej to jest muzyka klubowa, czyli jest to jednak piosenka. Jest to taka formuła, która już trochę skręca w bok, bo przez to, że jest piosenką jest można powiedzieć elektro-popowa. Są to trudne do ogarnięcia szufladki, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna jakaś definicja – dodaj Baasch.

Reklama

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!

Baasch (Bartosz Schmidt) – producent, kompozytor i wokalista, reprezentujący styl muzyki alternatywnej, głównie w nurtach indie popu i synth popu.