Dziesięć autorskich utworów napisała Natalie Mering. Za produkcję płyty odpowiedzialna jest Mering wraz z Jonathanem Rado, z wyjątkiem "A Given Thing", wyprodukowanego przez Mering i Rodaidha McDonalda. „And In The Darkness, Hearts Aglow" został zmiksowany przez Kenny'ego Gilmore'a w 101 Studio, zmasterowany przez Emily Lazar i Chrisa Allgooda w The Lodge, a gościnnie pojawili się tacy artyści jak: Meg Duffy, Daniel Lopatin i Mary Lattimore.

Pierwszy singiel z nowego albumu, "It's Not Just Me, It's Everybody", opowiada o wzajemnych powiązaniach wszystkich istot, ale także o rozpadaniu się społeczeństwa wokół nas.