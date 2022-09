Miałem ogromną przyjemność współpracować z CD PROJEKT RED przy serialu Cyberpunk 2077: Edgerunners. W świecie gry CP2077, spędziłem wiele godzin, a serial to cudowna okazja na ponowne odwiedziny.

Efektem tej współpracy jest utwór „Let You Down”, stworzony specjalnie do serialu, oraz niesamowity teledysk będący samodzielną historią osadzoną w świecie Edgerunners. Do współpracy produkcyjnej nad warstwą muzyczną zaproszenie przyjął Pan Akira Yamaoka, co dla koneserów mroczniejszych gatunkowo gier video pewnie robi fajne ściśnięcie w żołądku.