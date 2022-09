Przygodny i ekspansywny, rozbija wszelkie wcześniejsze założenia dotyczące sztuki Mykki, pozostawiając jemu/jej swobodę w definiowaniu swojego brzmienia. Dziś Mykki udostępnia kolejny zwiastun muzyczny albumu "Pink Diamond Bezel", który, podobnie jak reszta płyty, powstał we współpracy z producentem FaltyDL. Utwór ten jest przykładem artystycznej metamorfozy Blanco i organicznych tekstur.

Reklama

"Zawsze mam nadzieję na stworzenie nowej alchemii dla mojego brzmienia i przez całą moją karierę eksperymentowałem/am z tym, jak daleko mogę popchnąć rap - od produkcji, przez wybory muzyczne, po inspiracje. Duża część mojego nowego albumu i zeszłorocznego „Broken Hearts & Beautysleep" to odejście od wszystkiego, co robiłem/am w przeszłości, a kiedy napisałem/am „Pink Diamond Bezel". Od lat nie stworzyłem/am utworu hip-hopowego. Piosenka sprawia wrażenie, jakby była miłosnym dzieckiem Pharrella Williamsa i The Neptunes w takim samym stopniu jak Jacka White'a „ - mówi Mykki