W 2021 roku ukazał się album „Pure Chants”, na którym znalazło się dokładnie to, co obiecywał tytuł. Gregorian nagrali połowę pieśni bez użycia instrumentów, opierając się całkowicie na sile i pięknie ludzkiego głosu.

Utwory takie jak „Pie Jesu”, „Ameno”, „Ode To Joy” („Oda do radości”) czy „The Sound Of Silence” zalśniły nowym, czystym blaskiem.

Album „Pure Chants II”, na którym Gregorian poszerzą repertuar o 12 nowych utworów, ukaże się w listopadzie. Będą to piękne i ponadczasowe interpretacje znanych utworów, m.in. „Greensleeves”, „Ave Maria”, „Fortuna” czy „Hallelujah”. „Pure Chants II” oraz limitowane wydawnictwo łączące „Pure Chants” i „Pure Chants II” ukażą się 11 listopada. Premierze nowych utworów towarzyszyć będzie wydanie „Pure Chants” na płycie winylowej.