Wraz z zapowiedzią, udostępnia nowy singiel "Desire", w którym zwraca się do wszystkich bogów, jakich może sobie wyobrazić, ale 'No matter what I turn to / it's failing me'.

Minęło pół dekady, odkąd Warhaus - Maartena Devoldere'a (Balthazar), zaskoczył dwoma krążkami „We F*cked a Flame into Being" (2016) i Warhaus (2017). I nie, nie dlatego, że spędził czas niestrudzenie pisząc i dopracowując nowy materiał w Gandawie, wręcz przeciwnie. Utwory z nowego albumu „Ha Ha Heartbreak" wypłynęły z niego w ciągu zaledwie trzech tygodni w parnym Palermo. Wszystko, czego Devoldere potrzebował, to samotność w hotelowym pokoju, gitara, mikrofon i serce, które niedawno zostało złamane i rozpadło się na tysiące kawałków. Smutek był trudny do zniesienia, więc Sycylia okazała się być idealną ucieczką. Ale jak to bywa, kto próbuje uciec od życia, nie jest w stanie uciec od siebie.