Reklama

O jeden most za daleko

– Zastanawialiśmy się długo nad tym tytułem. Gdy stwierdziliśmy, że już się na niego decydujemy to zastanawialiśmy się bardziej nad odniesieniem go do nas, do tego co robimy, jak jesteśmy odbierani i stwierdziliśmy zgodnie, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. To jest bardzo dobrze dobrany tytuł do nas. Wiele razy nam zarzucano, że to co robimy to jest przegięcie pały, że ten „O jeden most za daleko” dobrze się z nami zgrywa – mówi Krzysztof Sokołowski.

– Jest kilka płaszczyzn, na których ten tytuł ładnie współpracuje, jeśli chodzi o Nocnego Kochanka, sama nazwa wzięła się stąd, że nasza ekipa techniczna jest dosyć mocno imprezowa i oni bardzo często następnego dnia po koncertach zwracają się do siebie w stylu „No wczoraj popłynąłeś, o jeden most za daleko” – dodaje Sokołowski.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Reklama

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!

Krzysztof Sokołowski – wokalista heavymetalowy, kompozytor i autor tekstów. Występuje z zespołem Nocny Kochanek.