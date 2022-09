Madonna wydała nowy remix swojego tanecznego hitu "Hung Up". W nagraniu gościnnie pojawia się dominikańska raperka Tokischa, a piosenkę zatytułowano "Hung Up on Tokischa".

Artystki premierowo wykonały utwór w duecie podczas imprezy Pride Madonny, która odbyła się w klubie Terminal 5, w Nowym Jorku z okazji premiery kompilacji remiksów "Finally Enough Love: 50 Number Ones".

Madonna niedawno ogłosiła, że długo wyczekiwany picture disc "Erotica" w końcu ujrzy światło dzienne po trzech dekadach opóźnienia. Jej przełomowy piąty album studyjny, "Erotica", będzie obchodził swoją 30. rocznicę 21 października 2022 roku. W 1992 roku płyta zadebiutowała na szczycie list przebojów na całym świecie i sprzedała się w ponad sześciu milionach egzemplarzy.