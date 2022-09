W funkowym singlu "Better be alive" artysta namawia do podejmowania ryzyka w drodze do szczęścia

Światło dzienne ujrzał właśnie utwór „Better be alive”, czyli piąty już singiel zapowiadający wydawnictwo. Tym razem artysta sięgnął po konwencję, z którą kojarzy go wielu fanów. Reklama „Better be alive” to opowieść o miłości, a zarazem indywidualności w związku. Utwór stawia pytania, czy chcemy być tacy, jak oczekują tego inni, czy może warto zaryzykować i być szczęśliwym, nie spełniając społecznych oczekiwań. Nowy singiel promuje klip z udziałem niezwykle popularnej pary tanecznej @loczniki. Autorami teledysku są Michał Oziewicz i Filip Marek. Tej jesieni Igo odwiedzi dziesięć miast, serwując słuchaczom muzykę na żywo tworzoną przy udziale najlepszych polskich muzyków. 18.11 / Szczecin/ GOKSiR Przecław

20.11 / Wrocław / A2

24.11 / Łódź / Wytwórnia

25.11 / Gdańsk / Stary Maneż

27.11 / Lublin / Centrum Spotkania Kultur

03.12 / Bydgoszcz / Fabryka Lloyda

04.12 / Poznań / Tama

06.12 / Kraków / Klub Studio

11.12 / Warszawa / Progresja

