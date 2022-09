Billie Eilish podzieliła się koncertowymi klipami do utworów "TV" i "The 30th". Teledyski zostały zarejestrowane w kultowym Cloud Forest w Gardens by the Bay w Singapurze.

Słynący z bujnej miejskiej zieleni i zjawiskowych przestrzeni Singapur natychmiast spodobał się Billie podczas jej światowej trasy promującej płytę „Happier Than Ever". Reklama Oba filmy zostały wyreżyserowane przez singapurskiego reżysera Choānna i zostały nakręcone we współpracy z Singapurską Izbą Turystyki (STB – Singapore Tourism Bard) w ramach międzynarodowej kampanii SingapoReimagine. — Singapur był jednym z pierwszych miejsc, które odwiedziłam w ramach trasy — wspomina artystka. — Spędziłam tam tylko jeden dzień i absolutnie się w nim zakochałam. Cloud Forest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie w życiu widziałam. Obie te piosenki są dla mnie bardzo ważne, na wiele sposobów. Czuję się z nimi naprawdę związana i osobiście się o nie troszczę. Chciałam mieć coś związanego z tymi z piosenkami, co wydawałoby się naprawdę intymne i osobiste. Czułam się naprawdę komfortowo, nagrywając te występy w tak pięknym miejscu jak Cloud Forest.