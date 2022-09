Wersja audio

Monomiasto – płyta życiowego rozkroku

– Nazywam tą płytę płytą życiowego rozkroku. To jest płyta, która była dla mnie i Rafała balsamem, bo powstawała w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że Spięty (red. Hubert Dobaczewski) podjął decyzję żeby zawiesić działalność Lao Che. To był bardzo trudny moment dla nas, przez rok nie wiedzieliśmy, co dalej robić. Miałem takie myśli, że 300 metrów od mojego bloku jest Biedronka i może pójdę tam przewalać palety. To był taki życiowy rozkrok i takim naturalnym, psim swędem, jak to się mówi, praca nad tą płytą rozpoczęła się zupełnie niezobowiązująco – mówi Michał "Dimon" Jastrzębski.

– Płyta jest także u mnie związana z dwoma życiowymi traumami. Pierwsza, którą mam już za sobą to był rozwód. Druga to wiadomość pół roku później, że Lao Che zawiesza swoją działalność. Byłem w słabej kondycji psychicznej i robienie tej płyty było takim balsamem. Nie mieliśmy żadnych założeń robiąc tą płytę. Monomiasto przełamuje charakter, że czegoś w muzyce nie wolno – dodaje Dimon.

Michał "Dimon" Jastrzębski – muzyk, perkusista, członek i założyciel grupy Monofon.