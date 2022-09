Jak mówi wokalistka

Część z Was pewnie pamięta, jak kilka miesięcy temu zaśpiewałam „Wczoraj”, bez żadnych efektów, prosto z mojego pokoju. Potem wydałam oficjalną wersję piosenki, jednak okazało się, że zostaliście ogromnymi fanami wydania z pianinem. Szczerze mówiąc, miała być to wersja tylko na TikToka. Mimo to postanowiłam nagrać specjalnie dla Was tę piosenkę jako balladę. Mam nadzieję, że część moich fanów ciągle pamięta o tym numerze i czeka, ponieważ moim zdaniem, jest na co czekać.

Marissa w sierpniu wydała anglojęzyczną EPkę, “Just Breathe”, z której pochodzi singiel nagrany z Keanu Silvą i Jhn McFly “Stranger”.