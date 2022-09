"Z przykrością dzielimy się informacją o śmierci Pharoah Sandersa. Zmarł w spokoju, otoczony przez kochającą rodzinę i przyjaciół, dziś rano w Los Angeles" - napisano na fanpage'u wytwórni, nie podając przyczyny śmierci.

Reklama

Sanders urodził się w 1940 r. w Little Rock, stolicy amerykańskiego stanu Arkansas. Po przeprowadzce do Nowego Jorku współpracował z Coltrane'em, aż do jego śmierci w 1967 r. Przez lata pozostawał aktywny muzycznie. W 2021 roku ukazał się jego ostatni album "Promises", nagrany wraz z brytyjskim producentem Floating Points i Londyńską Orkiestrą Symfoniczną, zdobywając szerokie uznanie wśród krytyków.