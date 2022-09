Albo Inaczej to unikatowy projekt na rynku muzycznym, w ramach którego wokaliści i wokalistki reinterpretują klasyki polskiego hip-hopu. Od „Re-fleksji” Pezeta wyśpiewanych przez Andrzeja Dąbrowskiego, udział Krystyny Prońko i Ewy Bem, po „Czerwoną sukienkę” Tworzywa Sztucznego w wykonaniu Justyny Święs z zespołu The Dumplings. Pierwsza płyta z serii ukazała się w 2015, a swojej kontynuacji doczekała się po trzech latach. Album „Albo Inaczej 2”, na którym wystąpili m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Nykiel czy Daria Zawiałow, został nominowany do nagrody Fryderyka w kategorii „NOWE WYKONANIE”.

Reklama

Dziś do rodziny Albo Inaczej dołącza Kaśka Sochacka! Autorka „Cichych Dni”, razem z producentem Olkiem Świerkotem (Dawid Podsiało, Kortez, Męskie Granie), stworzyli nową wersję nagrania Łony i Webbera pt. „Ostatnia Prosta”.

Rok temu, razem z Olkiem kończyliśmy materiał na płytę „Ministory”. Siedzieliśmy na tarasie w Jazzboy, kiedy do Olka zadzwonił Witek Michalak i zaproponował mu zrobienie piosenki w ramach projektu „Albo Inaczej”. Uwielbiam z Olkiem pracować, wiec od razu wypaliłam: „Zróbmy to razem”. Trochę się w ten projekt spontanicznie wprosiłam, z czego dziś bardzo się cieszę. Zaczęliśmy przeszukiwać piosenki, płyty, różne składanki i nagle trafiłam na utwór Łony i Webera „Ostatnia Prosta”. Skądś kojarzyłam ten tekst i dopiero później uzmysłowiłam sobie, że podobny wiersz napisała kiedyś Agnieszka Osiecka. Okazało się, że właśnie ten wiersz Osieckiej był inspiracją dla Łony w napisaniu tego numeru. To numer, nad którym pracowaliśmy z przerwami od jesieni. Historia zatacza koło i kolejnej jesieni możecie posłuchać tego numeru Wy - tak o nagraniu mówi artystka.