25 listopada 2022 ukaże się “Renesans” - piąty studyjny album Sorry Boys.

Jak czytamy to pełna paradoksów, poetycka i przebojowa płyta jest zupełnie nowym muzycznym rozdziałem w historii zespołu. "Mapa Gwiazd”, singiel otwierający erę “Renesansu”, wprowadza nas do świata Starry - alter ego Beli. Poza albumem postać Starry komunikuje się ze słuchaczami Pocztówkami - intymnymi listami, w których dzieli się swoimi przemyśleniami z anonimowym adresatem. Starry jest przewodniczką po świecie “Renesansu”. Nie objaśnia go - otwiera jego wielowymiarowość.

Teksty napisała Bela Komoszyńska. Wszystkie są w języku polskim.

Utwory skomponowali członkowie Sorry Boys: Tomasz Dąbrowski, Bela Komoszyńska i Piotr Blak. Współkompozytorem jednego z utworów i współautorem jednego z tekstów jest Miuosh.

Za produkcję muzyczną albumu odpowiada wieloletni producent zespołu - Marek Dziedzic oraz Kuba Galiński, Jan Biedziak i Sorry Boys.