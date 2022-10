“Monika” to kolejny po “Sadzy” singiel zapowiadający nowy materiał, którego premiera zaplanowana jest na 28 października. To sentymentalna, romantyczna podróż do młodzieńczych lat, szaleństwa i pierwszych miłości. Oda do młodości i naiwności oraz pochwała i gloryfikacja tego, co w nas młode i na zawsze powinno w nas zostać. Nie zawsze w życiu chodzi o sens i logikę.

– Czasami tęsknię do tych szalonych lat beztroski, kiedy nie zastanawiasz się nad konsekwencjami a wyborów dokonuje tylko serce. „Monika” to oda do młodości i dzikich czasów eksploracji, gdzie spontaniczność góruje nad logiką.

Do udziału w klipie zaprosiłam cudowną dwójkę młodych zakochanych ludzi Bartka i Zosię. Dziękuję, że pozwolili mi wejść z kamerą w ich intymność. Niech ta miłość trwa na wieki! Miłego spotkania z „Moniką”. – mówi Brodka.

Do utwory postał kolejny teledysk wyreżyserowany przez „Brodkę”: