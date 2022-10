Już 18 listopada premiera nowej płyty wokalistki.

Reklama

Jak zapowiada wydawca: "Viki sięga w nowym projekcie do swoich etnicznych korzeni, rekonstruuje je, a także zaczyna się zakorzeniać w innych gatunkach muzycznych takich jak urban, R&B, EDM czy w elementach muzyki Bliskiego Wschodu".

„Ten album to podsumowanie oraz zapis tego kim jestem, co czuję, czym się inspiruję i o czym myślę mając 15 lat." – opowiada Viki o swojej nowej płycie „ID".

Album obecnie promuje singiel „Barbie”. Utwór został utrzymany w klubowym, tanecznym klimacie, a piętnastolatka napisała go wraz z Jeremim Sikorskim oraz Mikołajem Trybulcem (Tribbs).

Reklama

Jak mówi sama wokalistka: „Ten utwór przyszedł nam do głowy totalnie spontanicznie podczas jednej z wizyt w studio. Napisaliśmy go w mgnieniu oka i chociaż ma zupełnie inny vibe niż poprzednie single promujące album, to dobrze go definiuje – opowiada on o beztroskiej imprezie i zabawie, a tworzenie całej płyty było w sumie jedną, wielką zabawą z muzą.”