Według policji w Houston do strzelaniny doszło w hali bowlingowej i bilardowej około godz. 2.30 rano czasu lokalnego. Rannych przewieziono do szpitali. Urodzony w Lawrenceville, w stanie Georgia, Takeoff zaczął występować ze swoim wujkiem Quavo oraz raperem Offsetem w zespole Migos w 2008 roku. Trio zdobyło sławę dzięki singlowi +Versace+ z 2013 roku - przypomina CNN. Jak podkreśla, sukces grupy wzrósł w 2016 roku wraz z wydaniem ich hitu +Bad and Boujee+, w którym wystąpił też raper Lil Uzi Vert. Singiel szybko stał się internetową sensacją.

Piosenka zyskała jeszcze większy rozgłos po tym, gdy twórca i gwiazda "Atlanty" Donald Glover wspomniał o singlu podczas przemówienia na rozdaniu Złotych Globów 2017.Naprawdę chcę podziękować Migos, nie tyle za uczestnictwo w programie, ile za stworzenie +Bad and Boujee+. Jakby to była najlepsza piosenka w historii - mówił wtedy Glover. "Bad and Boujee” uzyskała cztery razy platynowy certyfikat w branży nagraniowej Stowarzyszeń Ameryki (RIAA). Drugi album studyjny Migos, "Culture", sprzedany w 44 tys. egzemplarzy ukazał się 27 stycznia 2017 roku, a trzeci - "Culture II", który się rozszedł w ponad 38 tys. egzemplarzy, wydano 26 stycznia 2018 roku.

Takeoff I Quavo stworzy duet

Takeoff i Quavo niedawno utworzyli duet "Unc & Phew" i wydali 7 października swój debiutancki album, "Only Built for Infinity Links". W poniedziałek ukazał się teledysk do ich piosenki "Messy". W trakcie niedawnej rozmowy w podcaście "Drink Champs" na kilka dni przed śmiercią, Takeoff przyjął wyróżnienia za swój gwiazdorski występ w nowym projekcie. Jestem wyluzowany, ale nadszedł czas, aby się wzbić jeszcze wyżej w górę. Przyszła pora, aby dać mi moje kwiaty. Nie chcę ich dostać później, kiedy mnie nie będzie - cytuje CNN słowa Takeoffa z tamtej rozmowy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski