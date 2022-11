Informacje na temat śmierci Aarona Cartera nie wskazują jasno na przyczynę śmierci. Jak podają lokalne władze, jego ciało zostało znalezione w wannie.

Aaron był popularny w szczególności w latach 90tych. Jako nastoletnia gwiazda śpiewał takie melodie jak „Crush On you” czy „I Want Candy”. Potem był popularna gwiazdą telewizyjną.

Wiadomość o śmierci Cartera zszokowała amerykańska opinię publiczną - muzyk jest żegnany przez gwiazdy show biznesu w mediach społecznościowych.