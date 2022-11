Jak czytamy w opisie od wytwórni:

Reklama

Tytuł nie jest przypadkowy, bo artystka w swoim teledysku zabiera nas nad wodospad, abyśmy byli świadkami niewiarygodnej siły i symboliki oczyszczenia. Obrazek do tego utworu daje nam wrażenie, że śnimy razem z Dodą. Wodospady we śnie oznaczają również zawiedzione nadzieje. Jednak potok wylanych łez oraz zderzenie się z siłą rozczarowania, tworzy nowe okazje do odnalezienia siebie i często brakującego elementu.

Jak się Wam podoba teledysk?