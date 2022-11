Miałem w głowie świąteczną balladę, ale pewnego dnia, gdy świeciło słońce, naszła mnie ochota, by napisać bardziej energiczną bożonarodzeniową piosenkę — wspomina Per Gessle.

Jak wielu z was już pewnie wie, jak Per tylko coś sobie wymyśli, dość szybko się to materializuje. Wkrótce więc nagrana została piosenka "Wish You The Best For Xmas", którą wyprodukował Andreas Broberger (Roxette, Mono Mind).

Kilka lat temu zostałem poproszony o napisanie muzyki do musicalu, który nigdy nie powstał. Zdążyłem jednak napisać piosenkę, która bardzo mi się spodobała. Trzymałem ją przez jakiś czas i w końcu postanowiłem napisać do niej świąteczny tekst. W ten sposób powstało "Wishing On The Same Christmas Star" – kontynuuje artysta.