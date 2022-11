"Gloria" najnowszy, czwarty studyjny album Sama ukaże się 27 stycznia 2023 roku. 13-utworowa płyta będzie najodważniejszym z ich dotychczasowych wydawnictw. Płytę zapowiada „Unholy".

Koncert Sama Smitha zaplanowano na Orange Stage w piątek, 2 czerwca 2023.

EARLY BIRD TICKETS wchodzą do sprzedaży w poniedziałek, 21.11.2022 o godzinie 10:00 (do 30.11.2022 lub do wyczerpania puli)

Karnet 2 dni - 529 zł

Karnet 2 dni z 15% rabatem dla Klientów Orange - 450 zł