Rok 2020 przyniósł polskiej fonografii jeden z najważniejszych projektów muzycznych ostatnich lat. Wydawnictwo "Czułe struny" zawierające wybrane dzieła Fryderyka Chopina, które po raz pierwszy zostały opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały teksty, skradło serca słuchaczy w błyskawicznym tempie zdobywając status Platynowej Płyty. W 2021 roku na rynku ukazała się edycja specjalna albumu wzbogacona o kolejny krążek, na którym w duecie z Natalią usłyszymy wspaniałych artystów m.in.: Kayah, Jakuba Józefa Orlińskiego czy Matta Duska. I to właśnie utwór nagrany wspólnie z Mattem - "Except for Us", czyli Etiuda E-dur Fryderyka Chopin w aranżacji Krzysztofa Herdzina z polskim tekstem autorstwa Meli Koteluk, a przetłumaczonym przez Bartka Burtea doczekał się niezwykłego, refleksyjnego teledysku, za którego reżyserię odpowiada Patrycja Woy-Wojciechowska.

"Utwór „Except for us" opowiada o wrażliwcach, odczepieńcach od dzisiejszego brutalnego świata, którzy potrafią się nadal wzruszać i dostrzegać piękno. Okrucieństwo wojny, dramatyzm pandemii, katastrofy ekologiczne i ludzki los robią na nich nadal wstrząsające wrażenie... w przeciwieństwie do panującej znieczulicy. Właśnie taka tematyka I refleksja została wpleciona w niezwykle piękny obraz nawiązujący stylem do lat czterdziestych. Jak w starym kinie. Wraz z Mattem Duskiem wcieliliśmy się w niedzisiejsze postaci, które stanowią kontrast dla ludzi współczesnych... zagubionych w odbiorze rzeczywistości, zamkniętych w swoim świecie. W teledysku pojawiamy się zarówno jako wokaliści na scenie w stylu retro, jak i para, która poznaje się w starym kinie, w którym wyświetlane są współczesne obrazy świata z jego problemami. Przez cały teledysk przewija się kontrast pomiędzy nami jako parą a ludźmi ze świata zewnętrznego. Reżyserką teledysku jest Patrycja Woy, której wrażliwość i niezgoda na brak empatii we współczesnym świecie pomogły stworzyć scenariusz i skompletować wspaniały twórczy team. Zdjęcia powstały dzięki jej odwadze do wyzwań, talentowi ale również i intensywnej pracy w ciągu jednego dnia, co wydaje się być aż niemożliwe" - mówi Natalia Kukulska.