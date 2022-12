Reklama

Gdy zaczynamy wsłuchiwać się we własne potrzeby i pragnienia, oraz uczymy się dbać o nie z szacunkiem i miłością, niezależnie od tego co na to reszta świata, całkowicie zmienia się energia w naszym życiu, które staje się pełniejszym i piękniejszym, naszym własnym.... – wyznaje wokalistka i autorka tekstu oraz współautorka muzyki.

Janosz także wyreżyserowała teledysk do tej piosenki, a do udziału w nim zaprosiła swoje przyjaciółki – Magdalenę Kucharską, Katarzynę Włochowicz, Kasię Rengifo-Diaz oraz Natalię Ziębę.