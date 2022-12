"Inwazja Nerdów Vol. 1” jest kontynuacją nagrodzonej przez Akademię Fonograficzną Fryderyk 2020 w kategorii „Album roku muzyka dziecięca i młodzieżowa”, płyty pt. „Kiedyś to były Święta ”. I choć porusza ona inne niż świąteczne tematy, to zamysł projektu pozostał ten sam: dzieci i młodzież ze szkół i ognisk muzycznych z całego kraju, akompaniują Czesławowi Mozilowi.

Reklama

Nowa płyta opowiada o pasjach i hobby. Zachęca młodych ludzi do samorozwoju oraz ośmiela do podejmowania prób w poszukiwaniu tego, co sprawia im przyjemność i radość bycia sobą. Usłyszymy tu piosenki opowiadające o wielu zainteresowaniach: od powszechnych gier komputerowych, przez miłość do czytania książek, komiksów, rysowania, aż po …marzycielstwo. Są to piosenki, które w warstwie tekstowej, mają motywować młodych ludzi do odkrywania swoich pasji nawet wtedy, jeśli nie są one popularne lub powszechne. Mówi o tym m. in. pierwszy singiel pt. „Zostań Nerdem” promujący album.