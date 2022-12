Niesłuchowski to wokalista, tekściarz, kompozytor i gitarzysta. Z muzyką poznał się bliżej, mając 17 lat. To wtedy dołączył do pierwszego zespołu i od tamtej pory śpiewał w kilku kolejnych z mniejszymi i większymi sukcesami, przez kilka lat grał ze Skubasem, zaśpiewał u boku Natalii Przybysz podczas koncertu MTV Unplugged, miał przyjemność zagrać dziesiątki koncertów, m.in. na Woodstocku. Wystąpił w I edycji The Voice of Poland, gdzie zajął 3. miejsce, co umożliwiło mu napisanie i nagranie piosenki z Anią Dąbrowską.

Jak mówi, dziś ma 34 lata i postanowił napisać własne piosenki i wystąpić pod własnym nazwiskiem. Pierwszy singiel z tej drogi nosi tytuł "Bij", a cały album planowany jest na jesień 2023.

"Nie wiem jak określić rodzaj muzyki, którą gram, ale wiem o czym chcę powiedzieć, trzymając w rękach gitarę. Dlatego napisałem płytę poruszającą popularny problem z mało popularnej perspektywy, tj. temat toksycznej męskości oczami małego chłopca dopiero uczącego się czym męskość właściwie jest i czym być powinna. Nie jestem fanem pionowych i poziomych linii, lubię asymetrię, a w piosenkach cenię małe zaskoczenia. Nie mam nic przeciwko prostym utworom na 4 akordach pod warunkiem, że mają gdzieś wyłamane zęby." - mówi Niesłuchowski.