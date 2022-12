W piątej edycji festiwalu, który skupia wokół siebie najlepszych twórców związanych z teledyskami w Polsce, przyznano Grand Prix oraz nagrody w dziewięciu kategoriach. Jury w składzie: Zuzanna Plisz, Maciej Buchwald, Agnieszka Szydłowska, Krzysztof Ostrowski oraz Szczyl wybrało laureatów spośród 719 zgłoszonych teledysków.

"Grand Prix festiwalu zdobył teledysk w reżyserii Macieja Aleksandra Bieruta +BOKKA – Walk On a Wire+. Zwycięzca poza statuetką otrzymał również od firmy ATM System voucher na 10 tys. zł na usługi wynajmu sprzętu filmowego do wykorzystania w następnym projekcie" - poinformował w poniedziałek Wojciech Wojtysiak z PL Music Video Awards.

W uzasadnieniu jury podało, że Grand Prix przyznaje "za konsekwentne przeprowadzenie spójnej opowieści, która intryguje i porusza". Ten sam klip zdobył też nagrodę w kategorii Alternatywa.

"Alternatywa okazała się chyba najciekawszą kategorią. W sumie nic dziwnego, bo gdzie, jak nie z dala od głównego nurtu, można pozwolić sobie na ryzyko, eksperyment i niekonwencjonalne myślenie, z którymi teledyskom tak do twarzy. Mieliśmy trzech prawie równorzędnych kandydatów. Ostatecznie wygrała historia zrealizowana na ostentacyjnie nieteledyskowych założeniach, historia która nas zafrapowała, wciągnęła i autentycznie wzruszyła" - napisali jurorzy.

Wielka cisza

W kategorii Ważny Przekaz nagrodzono Magdalenę Zielińską za klip "Bovska – Wielka cisza". Jak wyjaśniło jury, artystka wraz z reżyserką nakręciły klip na temat niepłodności i zmagania się z niespełnionym marzeniem o macierzyństwie; to bezcenne wsparcie dla wielu osób w podobnej sytuacji.

Za debiut reżyserski nagrodzony został Konrad Królczyk, który stworzył teledysk "Lua Preta – Essa Preta Me Mata". Doceniono w nim poczucie humoru oraz zaskakujący i odważny punkt zwrotny w nieoczywistej historii.

"Za wrażliwość plastyczną, oryginalną i estetyczną wizję oraz realizację, która emocjonalnie współgra z utworem muzycznym" nagrodzono Pawła Fabjańskiego za "Catz n’ Dogz feat. Baasch – Jestem" - klip reprezentujący kategorię Dance/Muzyka Elektroniczna.

Z kolei w kategorii Hip-Hop pomysłem, oryginalnością i kreatywnym podejściem - zdaniem jury - wyróżnił się "favst / gibbs ft. Kabe, PLK – tour de france" w reżyserii Igora Ignacego Leśniewskiego.

"IGO – Better be alive" wyreżyserowany przez Michała Oziewicza zdobył nagrodę w kategorii Pop - "za pomysł, który zaskoczył jury, stworzenie ciekawej estetyki i jakość realizacji".

Rock i ostre brzmienia to kategoria, w której nagrodzono Błażeja Jankowiaka za "Behemoth – The Deathless sun". Jury spodobało się m.in. umiejętne poprowadzenie historii i idealne dopasowanie jej do muzyki.

Najlepszą animacją - w opinii jurorów - była realizacja Kamila Wójcika "Hiob Dylan – Nabita Lufa". W tym przypadku doceniono m.in. bezpretensjonalność, urok klasycznie rysowanych cartoonowych postaci i świetne wyczucie konwencji.

Nagrodę w kategorii Extra zdobył natomiast Piotrek Matejkowski za "Sevphoe – Immersion". "Uznaliśmy jednogłośnie że Immersion wybija się za pomocą niesamowicie zbudowanego uniwersum i wciąga widza pozostawiając niedosyt na ciąg dalszy. Bardzo oryginalny i estetyczny projekt" - uzasadniło swój wybór jury.

Swoją nagrodę przyznała także festiwalowa publiczność - otrzymała ją Karolina Fronik za teledysk "Kinny Zimmer | 200 osób w kawalerce".

Organizatorem PL Music Video Awards jest Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster. Festiwal realizowany jest dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.