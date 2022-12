To także powrót do muzycznych korzeni Dominiki Gawędy. W jej wykonaniu niezwykłe interpretacje najbardziej znanych i lubianych standardów jazzowych takich jak: Fever, Misty, My funny Valentine, Lush Life oraz największych przebojów Blue Cafe w wyrafinowanych aranżacjach i pod dyrekcją Pawła Ruraka- Sokala. To także niezwykłe muzyczne spotkanie Ewy Bem z Dominiką Gawędą w ich wykonaniu m.in. wzruszająca wersja utworu "Daj mi znak".

Reklama

Całość dopełnia znakomita orkiestra kameralna „Primuz Chamber Orchestra“ oraz czołówka muzyków polskich: Łukasz Sztaba- fortepian, Michał Grott- gItara basowa, Sebastian Kasprowicz- gitara, Filip Dzierżawski- kontrabas, Patryk Sikora- instr. klawiszowa, Sebastian Frankiewicz- perkusja, Szymon Gwóźdź- trąbka, Michał Łuka- saksofon, Jakub Gumiński- puzon.

Koncert ma bardzo atrakcyjną oprawę wizualną w klimatach Nowego Jorku.