Ostatni weekend lipca wpisał się już na dobre w kalendarz jako najważniejsze święto muzyki elektronicznej. Nie inaczej będzie w nadchodzącym roku – Audioriver Festival zawita do Płocka między 28-30.07. W zeszłe wakacje, po pandemicznej przerwie, festiwal wrócił świętować swoje 15-lecie w pełnej formule, prezentując świetny line-up międzynarodowych i lokalnych artystów. Tego samego, a nawet jeszcze więcej można się spodziewać po najbliższej edycji.

Już dziś festiwal ogłasza pierwszych artystów nadchodzącej edycji. Na Audioriver 2023 wystąpią m.in.: 175 BPM, 8Kays, 99999999, Coco Bryce, Desiree, Job Jobse, Krakota, Tengu, VTSS oraz Zuchy.

„Na pewno planujemy więcej elementów, które będą współtworzyły dzienną odsłonę Audioriver: stref chillu, dekoru, scenografii i popołudniowych scen. W tworzeniu magicznych przestrzeni do relaksu pomogą nam przyjaciele z Egodrop oraz wrocławskiego Projektu Pralnia. Dodatkowo, teren naszej imprezy jeszcze bardziej przesuniemy nad piękny Zalew Sobótka i zaprezentujemy nowy układ scen, który pozwoli lepiej pogodzić tych, którzy lubią się bawić aż do rana, i tych, którzy wolą tańczyć w pełnym słońcu. Właśnie dla tej drugiej grupy powstaną sceny dzienne, grające już od południa. O wygodę i bezpieczeństwo publiczności zadbamy także projektując architekturę scen i ich otoczenia. Planujemy setki metrów kwadratowych zadaszeń i utwardzone podesty pod scenami. Te pomogą nam uchronić się przed ewentualnym deszczem, który w zeszłym roku próbował popsuć nam zabawę” – mówi Piotr Orlicz-Rabiega, szef i organizator Audioriver.

Różnorodne gusta publiczności znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach, które zapowiada Audioriver. Organizatorzy ogłaszają nowe otwarcie w podejściu do muzyki bassowej. Dotychczas jedyną sceną reprezentującą takie brzmienia była scena Hybrid, która gościła najlepszych przedstawicieli drum’n’bass. W 2023 roku będą działać dwie sceny, na których znajdzie się miejsce nie tylko dla d’n’b, ale i dla takich gatunków jak nu breaks, jungle, UK bass, dubstep, garage czy grime. Dodatkową nowością jest fakt, że dwie sceny bassowe będą działały w formule tzw. takeoverów. Oznacza to, że część slotów będzie kuratorowana przez polskich promotorów tej muzyki. To sposób na przedstawienie publiczności rodzimej sceny bassowej i artystów reprezentujących różnorodne nisze z tego bardzo pojemnego gatunku. To także ukłon Audioriver w stronę twórców lokalnej sceny niskich częstotliwości i ich słuchaczy. Pierwszym ogłoszonym partnerem jest kolektyw 175 BPM – zagrają: Ginee, adamformat./, Buhhaj.