Sam Ryder wydał debiutancki album "There’s Nothing But Space, Man!". Na płycie znalazły się przeboje "Space Man", "Somebody" i najnowszy singiel "All The Way Over".

Po tym jak zdobył sławę dzięki Eurowizji i wydał najwyżej notowaną eurowizyjną piosenką ostatnich 25 lat, Sam rozpoczął nieziemską podróż przez popowy kosmos. Reklama Ryder przez lata doskonalił swoje umiejętności w pubach, klubach oraz zespołach weselnych. Rok 2022 okazał się przełomowy w jego karierze, za sprawą udziału w Eurowizji oraz Platynowym Jubileuszu Królowej czy występach na Grand Prix Formula 1 i National Television Awards. A przed nim jeszcze prowadzenie imprezy sylwestrowej w BBC 1 oraz udział w gali Royal Variety Performance. Dzięki improwizowanym sesjom ulicznym dotarł do fanów w każdym zakątku Wielkiej Brytanii, natomiast jego koncerty dowiodły, że jego entuzjazm jest zaraźliwy. Reklama