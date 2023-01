"Nasz dwunasty album, Sky Void of Stars, to dynamiczna podróż przez żywą ciemność. Zrodzony z tęsknoty za tym, co zagubione i nieodnalezione, peryferiami tego, co nieosiągalne, ale skomponowane i skondensowane w ludzką postać oraz przedstawione jako dźwięki i słowa zgodne z naszym zespołem. Nie ma tu gwiazd, tylko gwałtowny deszcz" - mówią muzycy zespołu.

Do sieci trafił teledysk do nagrania "Birds", zapowiedzi płyty.