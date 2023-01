Sześciominutowy afrobeatowa kompozycja ściśle nawiązuje do dobrze przyjętego nowego albumu zespołu „Where I'm Meant To Be", wydanego w listopadzie przez Partisan Records.

Reklama

„Lady" dostępna w formie cyfrowej już dziś, zostanie również wydana fizycznie w ten piątek (13 stycznia) na żółtym, 7-calowym winylu wraz z nadchodzącą reedycją z okazji 50-lecia albumu „Shakara" Feli Kutiego. Na winylu znajdzie się również druga, równie wyjątkowa reinterpretacja Ezra Collective tytułowego utworu „Shakara".

"Kiedy byłem dzieckiem, mój tata miał kolekcję płyt Feli Kutiego, które puszczał w samochodzie. Nie wiedziałem wtedy, kto to jest, ale była to moja ulubiona muzyka do słuchania" - wyjaśnia lider i perkusista zespołu Femi Koleoso. "Dwie dekady później i nic się nie zmieniło - Fela pozostaje moim muzycznym bohaterem i fundamentalną inspiracją dla Ezra Collective. Od naszego pierwszego koncertu graliśmy w hołdzie dla jego muzyki. Możliwość uczczenia jego spuścizny na winylu to spełnienie marzeń. Dziękujemy Kinetice Bloco za bycie częścią sekcji rogów. Oryginał pozostaje nie do pobicia, ale mam nadzieję, że nasza wersja sprawi, że również będziecie tańczyć."