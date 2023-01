Pierwszy singiel "I Don't Know What You See In Me" można posłuchać już teraz.

Mówi frontman Stuart Murdoch: "Ostatniego lata jechałem rowerem przez Szkocję, słuchając miksu tej piosenki. Został on napisany i wyprodukowany dla nas przez naszego przyjaciela Pete'a 'Wuh Oh' Fergusona. Słuchając go, czułem się szczęśliwy, że jestem pierwszą osobą, która dostała możliwość zaśpiewania tej piosenki. Pozwoliłem mojemu głosowi wzbić się w powietrze w sposób, w jaki być może wcześniej nie śpiewałem. Jadąc przez pola złota i zieleni, pozwoliłem sobie zapomnieć, że to Belle And Sebastian i myślałem, że to najnowszy hit w jakiejś przypadkowej stacji radiowej. Cała muzyka jest ucieczką i być może udało nam się uciec trochę dalej niż zwykle dzięki tej niespodziewanej melodii. Dzięki Pete!"