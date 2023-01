Nadchodzące wydawnictwo promuje pierwszy singiel "Love From The Other Side" wraz z teledyskiem w reżyserii Davida Brauna i Open The Portal.

- Dzięki technologii tworzenie płyt w obecnych czasach stało się łatwe i szybkie - opowiada Patrick Stump. - Nie ma w tym nic złego, a pewna spontaniczność z tym związana może być bardzo ekscytująca. Ale chcieliśmy wrócić do sposobu, w jaki kiedyś pracowaliśmy. Chcieliśmy zrobić płytę, która była naprawdę pieczołowicie wykonana - rozmyślna i cierpliwie prowadzona. Jakby ktoś ugotował ci zniuansowany posiłek. Rzadko bywam dumny, ale jestem całkiem dumny z tej płyty.

"So Much (For) Stardust" to powrót zespołu na wielu frontach; jednym z nich jest ponowne spotkanie z uznanym producentem Nealem Avronem, z którym zespół pracował przy trzech poprzednich albumach ("From Under the Cork Tree"," Infinity on High", "Folie à Deux").

- Neal nie tylko nauczył nas jak robić płyty, ale ma wyjątkową zdolność do poświęcenia czasu i skupienia się na nagraniu - dodaje Stump. - Dla nas to było oczywiste i naturalne, by znów się z nim spotkać w studiu, a on był na tyle łaskawy, że zgodził się z nami pracować.