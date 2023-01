Wraz z ogłoszeniem premiery prezentujemy pierwszy zwiastun nowego krążka - „Weightless". Do utworu powstał teledysk wyreżyserowany przez Marca Ollera.

„Weightless" to bolesne doświadczenie głębokiej troski o kogoś, kto daje ci tylko drobne okruchy uczucia. To piosenka o nagłym uświadomieniu sobie, że dana osoba stępiła twoje krawędzie i rozpoczęciu powolnej podróży z powrotem do bycia jaśniejszą wersją siebie - tak o utworze mówi Arlo.